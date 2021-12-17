Здесь бьется сердце энергосистемы

17 декабря исполняется 100 лет Системе оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Современная цивилизация не может существовать без электричества, мы давно привыкли к его абсолютной доступности и, пожалуй, даже перестали его замечать, как не замечаем воздух, которым дышим. А ведь на самом деле десятки тысяч людей круглосуточно трудятся над тем, чтобы в каждом окне горел свет, в метро двигались поезда, а в реанимациях за больных дышали аппараты ИВЛ. И в этой огромной армии энергетиков есть особый полк, от которого без преувеличения зависит жизнь энергосистемы - огромного, технически сложного и живого организма, в котором ежесекундно происходят сотни событий. Это сотрудники Системного оператора Единой энергосистемы.

Корреспонденты «Комсомолки» побывали в филиале Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада». Именно здесь, в диспетчерском центре ОДУ Северо-Запада, бьется сердце энергосистемы СЗФО. Давайте «послушаем», как и благодаря кому это происходит.

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