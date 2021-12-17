Первый штамм «омикрон» привезла в Петербург девушка, вернувшаяся из ОАЭ

В Петербурге выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь официально – новый штамм коронавируса, получивший от ученых обозначение «омикрон», пришел в Петербург. Им оказались инфицированы сразу двое жителей Северной столицы, вернувшиеся из туристических поездок. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 17 декабря, рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

- Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, что у двух граждан России, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон», - говорится в сообщении ведомства. - В данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Оба пациента с новым штаммом помещены в инфекционный стационар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сами зараженные сейчас находятся в больнице, в специальных изолирующих боксах. Их состояние на данный момент не уточняется. Между тем по данным «КП-Петербург», в отношении одного из носителей – девушки, прилетевшей из Объединенных арабских эмиратов – известно, что в Петербург она вернулась еще неделю назад, 9 декабря. При этом ПЦР-тест, который и показал наличие нового штамма в организме, петербурженка проходила в аэропорту в тот же день, сразу после прилета, и в тот же день была госпитализирована – так что, вероятнее всего, проконтактировать с большим количество народа и заразить их она не смогла.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на новый штамм коронавируса ученые, медики и Смольный смотрят с тревогой – хоть информации про «омикрон» пока что слишком мало, не исключено, что с его приходом и распространением в Петербурге начнется новая волна эпидемии.