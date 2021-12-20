Бесплатный ледовый каток на Манежной площади открылся при поддержке Сбера. Фото: freepik.com.

При поддержке Сбербанка в Петербурге открылся бесплатный ледовый каток под открытым небом. Он расположился в историческом центре города на Кленовой аллее Манежной площади, став частью ежегодной новогодней ярмарки.

Каток площадью почти 800 квадратных метров создан с применением технологии озонобезопасного фреона, что позволит кататься даже при плюсовой температуре.

- Уже во второй раз мы поддерживаем открытие бесплатного ледового катка на Манежной площади Петербурга, - отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Здесь царит атмосфера праздника и спорта. А сейчас это так важно для поддержания здорового иммунитета и бодрости духа. Вместе с администрацией города мы приглашаем всех желающих зарядиться энергией и позитивом!»

Посетить каток можно ежедневно с 12:00 до 21:00 по 9 января 2022 года. Вход - свободный. На время катания бесплатно также можно получить коньки и ледовые фигуры.