Как снизить уровень информационного шума

Вдумайтесь, мы тратим на просмотр рекламы 300 часов год! Фото: Олег ЗОЛОТО

Стремительное развитие технологий, давшее большое разнообразие каналов коммуникации, привело к тому, что сегодня люди буквально тонут в океане информации. Даже появилось такое понятие как «информационный шум». Вы когда-нибудь считали, сколько рекламных объявлений в день попадается вам на глаза?

Команда разработчиков приложения ЯRUS решила провести эксперимент и подсчитать, сколько рекламных объявлений каждый увидит в течение дня, а также сколько из них запомнятся. Результат поражает: 208 оффлайн-объявлений и больше 700 в онлайне. И это еще не считали смс-рассылки, листовки и всякие звонки от банков и медцентров, например.

Наш мозг уже приспособился к бесконтрольному потоку информации, научился быстро оценивать и отсеивать ее. Сколько же рекламных объявлений удалось вспомнить в конце дня участникам эксперимента? Примерно 5-6.

Понятно, что мозг человека в современных условиях подвергается огромной нагрузке. Он вынужден непрестанно в фоновом режиме фильтровать поступающую информацию. Но хорошо ли это для человека? Не вредит ли ему в конечном итоге этот информационный шум?

- Шум создает информационную перегрузку –нашего мозга, когда страдают когнитивные функции. То есть это влияет на скорость принятия решений, это ориентация в пространстве, внимание, память, то есть все наши функции, которые необходимы для нашего полноценного социального функционирования. Информационный перегруз в конце концов может приводить к более серьезным последствиям даже на соматическом уровне, — рассказывает врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории, обладатель почётного статуса «Московский Врач», эксперт в области психического здоровья и нейрохакинг Александр Кудряшов.

Что же делать обыкновенным гражданам, которые хотят сохранить здоровую психику и при этом все-таки получить полезную информацию? Фото: freepik.com.

Тем временем рекламный рынок продолжает расти, рекламодатели ищут новые каналы и средства завоевать внимание своего клиента. По данным исследования Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) за первые три квартала 2021 года отечественный рекламный рынок вырос на 25% к прошлому, кризисному году и на 15% к докризисному 2019 году.

Что же делать нам, обыкновенным гражданам, которые хотят сохранить здоровую психику и при этом все-таки получить полезную информацию? Некоторые люди стараются оградить себя от лишних источников: не смотрят телевизор, не слушают радио, не берут рекламные листовки, блокируют звонки, посещают только избранные сайты в сети.

Возможность получать подборки по интересующей тематике обеспечивают сейчас различные сайты-агрегаторы. Также настройка новостных лент доступна в социальных сетях. Это несколько упрощает процесс сортировки, но не избавляет от рекламного шума.

Невольно задумываешься: «Возможно ли найти в сети не шумный public space с массой рекламы, а уютное и тихое местечко, где как дома все подобрано на твой вкус...».

Т​​​​​о, что информация агрегируется именно в мобильном приложении, является уникальной особенностью проекта. Фото: freepik.com.

Хорошая новость состоит в том, что такие возможности стали появляться, так как разработчики тоже люди и понимают «боль» пользователей. Можно заметить, например, что рекламный контент подстраивается под индивидуальные интересы. Но мы хотим рассказать о новом мобильном приложении , которое можно настроить максимально комфортно и с минимальным шумом.

Речь идет о проекте ЯRUS, большим плюсом которого является отсутствие рекламы. В отличие от других сервисов, приложение собирает информацию по всем направлениям: видео, фото, афиша, новости и пр. И то, что информация агрегируется именно в мобильном приложении, является уникальной особенностью проекта.

Каким образом команда ЯRUS пришла к идее создания мобильного приложения (а не сайта) с функциями агрегатора информации и социальной сети?

Началось все с небольшой нижегородской IT-компании, которая искала возможности для собственного продвижения с небольшими затратами. Разработали несколько программ для внутреннего использования, позволивших быстро и эффективно собрать, проанализировать и отсортировать информацию о различных площадках. Тут и родилась идея о том, что эти продукты могут сослужить пользователям отличную службу — фильтровать весь ненужный контент на основе предпочтений, чтобы собрать одну или несколько лент, соответствующих индивидуальным интересам.

Дмитрий Илюхин, основатель социальной сети ЯRUS. Фото предоставлено ЯRUS.

Ежедневно ЯRUS обрабатывает информацию из 10 тысяч источников. Пользователь имеет возможность настроить подборку новостей даже по узкой тематике: например, если его интересуют только японские собаки, то весь контент в ленте будет только о них.

Пользователь фактически избавляется от любого информационного шума. Он смотрит кино, слушает музыку, читает персональную новостную ленту в свое удовольствие и не тратит силы и время на рекламу и неинтересный контент.

Вдумайтесь, мы тратим на просмотр рекламы 300 часов год! Не лучше ли это время использовать с большей пользой? Общаться с друзьями и семьей, заниматься хобби, спортом, творчеством.

И кстати о творчестве. Команда ЯRUS видит главную перспективу развития проекта в том, чтобы на площадке создавался уникальный контент. Приложение уже сейчас предлагает очень интересные возможности для блоггинга. А во второй половине декабря будет запущена уникальная программа ЯRUS coins, благодаря которой авторы смогут неплохо зарабатывать.

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА