«Разжигание ненависти к цыганам»: Инвестор из Петербурга требует 100 млн рублей от Ксении Собчак из-за документального фильма

Житель Петербурга подал в суд на Ксению Собчак из-за ее фильма про "инфоцыган". Фото: Олег ЗОЛОТО

Инвестор из Петербурга Сергей Бриз подал в суд на Ксению Собчак из-за ее документального фильма «Инфоцыгане». Часовой видеоролик за неделю собрал уже почти 4,5 млн просмотров. В фильме Собчак детально разбирает феномен «инфоцыганства», то есть бизнеса, который продает пустые информационные продукты вроде условных онлайн-курсов «Как стать миллионером за 7 дней, имея в кармане пару копеек». Собчак критикует недобросовестных блогеров, предпринимателей и тренеров, обличая их в реализации «воздуха».

И вот, на известную журналистку обрушился с критикой инвестор из Северной столицы. По словам Сергея Бриза, светская львица ошибочно сопоставляет «инфоцыган» с мошенниками.

Ксения Собчак говорит, что ей все равно на иск Сергея Бриза и его заявления об оскорблении цыган. Фото: YouTube-канал "Осторожно: Собчак" / СОЦСЕТИ

- Вы оскорбляете целую этническую группу цыган, численностью более 800 тысяч человек только в нашей стране. Я считаю, что это открытое проявление расизма и ксенофобии», - говорит Сергей Бриз в видеообращении к Ксении Собчак.

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка, мягко говоря, удивляется сообщению об иске в суд. По ее словам, Бриз требует от нее 100 млн рублей компенсации, а также хочет, чтобы она удалила выпуск и извинилась перед цыганами.

- Мы выпустили «Инфоцыган», 4,5 млн просмотров, были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь штука неожиданная. Разжигание ненависти к цыганам! Я женщина не гордая, повторю: термин «инфоцыгане» придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, - пишет Ксения.

Собчак подытоживает, что ей «*******» (все равно – Прим.Ред.) на претензию Бриза, а цыганскую культуру и богатую историю народа она всячески уважает.

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