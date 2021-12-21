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Дом. Семья21 декабря 2021 9:10

Новогодняя почта из Санкт-Петербурга

Открытки-картины готовы разлететься по всей России вместе с поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями
Источник:kp.ru
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Сделайте сюрприз дорогим людям и передайте им привет из Санкт-Петербурга. Фото: Алина Ясиновская.

Сделайте сюрприз дорогим людям и передайте им привет из Санкт-Петербурга. Фото: Алина Ясиновская.

Петербург восхищает, завораживает, вдохновляет. Приглашаем поделиться праздничной атмосферой любимого города с родными и близкими. В этом вам поможет «Новогодняя почта».

Петербургские художники создали пять картин с городскими видами. Полюбоваться ими и больше узнать об авторах можно на виртуальном вернисаже. Иллюстрации подготовили художники, работающие в разных жанрах и техниках: от акварели, акрила и пастели до цифровой графики. «Волшебная ночь» Ольги Квашниной или «Солнечный день» Вячеслава Беречинского – каждый сможет найти картину, художественные образы которой смогут лучше всего подчеркнуть слова открытого письма. На городском скетче «Зиме дорогу!» Анастасия Мамошина запечатлела последние дни навигации и первый снег в фарватере Невы. А вдохновением для работы «Это будет хороший год» Екатерины Хозацкой послужили знаменитые петербургские крыши и мансарды. Художница Алиса Юфа в ироничной манере книжной иллюстрации отразила динамичный трафик города накануне праздника: «Скоро Новый год».

Каждая из работ может стать настоящей открыткой – выбирайте изображение, заполняйте анкету, и «Почта России» доставит ваше послание в любую точку страны. Тем, кого вы любите, по кому скучаете и кем дорожите.

Отправить открытку.

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