В Петербурге родители обнаружили мертвым двухлетнего сына после дневного сна

Родители нашли мертвой двухлетнюю дочь в петербургской квартире Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неожиданно умер двухлетний ребенок. В восьмом часу вечера 20 декабря 2021 года в полицию поступило сообщение из скорой помощи о том, что в квартире дома 7, корпус 3, по Парфеновской улице в Адмиралтейском районе скончался мальчик. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Родители обнаружили своего двухлетнего сына без дыхания в кроватке. Сообщается, что ребенок умер во время дневного сна, - рассказал источник.

Медики осмотрели тело, но никаких внешних насильственных следов смерти не обнаружили. Труп ребенка был направлен в морг для установления причины смерти.

Оказалось, что около полугода назад, когда мальчику был один год и три месяца он выпал из окна с высоты 12 этажа. Тогда ребенок получил очень серьезные травмы, но выжил. После этого у него начались проблемы со здоровьем по линии неврологии. Видимо это и послужило причиной смерти.

Сейчас сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти ребенка.

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