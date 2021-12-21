Двухлетний ребенок умер спустя полгода после падения с 12 этажа в Петербурге

В Петербурге умер ребенок спустя полгода после падения с высоты 12 этажа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стала известна причина смерти двухлетнего мальчика, труп которого был обнаружен в квартире дома на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге. Бездыханное тело ребенка было обнаружено в кровати в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Выяснилось, что ребенок умер во время дневного сна. Синдром внезапной смерти, - рассказал источник.

Проблема была в том, что еще шесть месяцев назад малыш был на волоске от смерти. Когда ему был один год и три месяца он выпал из окна с высоты 12 этажа. Тогда ребенок получил очень серьезные травмы и у него остались проблемы со здоровьем по линии неврологии.

Тело малыша направлено в морг для установления причин смерти. Внешних признаков насильственной смерти нет.