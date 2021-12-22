QR-коды в Санкт-Петербурге со 2 января 2022 года: где нужны и сколько будут действовать

Введение QR-кодов в Петербурге со 2 января 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Санкт-Петербурга снова решило перенести срок введения последнего этапа QR-кодов. Все для того, чтобы жители и гости города смогли нормально подготовиться к Новому году и встретить праздник. Теперь введут QR-коды в Санкт-Петербурге со 2 января 2022 года. Рассказываем, где они нужны и как долго будут действовать.

QR-КОД СО 2 ЯНВАРЯ

Теперь полностью введение QR-кодов в Санкт-Петербурге перенесено с 27 декабря на 2 января. Начиная с этой даты сертификат о вакцинации потребует при посещении кафе, баров и ресторанов, а также любых мест общественного питания, за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта.

Также QR-код потребуется для похода в магазины, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания.

УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ QR-КОД

Ранее QR-коды уже начали действовать в следующих местах: театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, развлекательных заведениях и при проведении церемонии торжественной регистрации брака.

ЧТО МОЖНО ПОКАЗАТЬ

Для посещения вышеуказанных заведений посетители могут предъявлять QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до посещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа кафе и ресторанов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: какие ограничения действуют и нужен ли qr-код

Рассказываем, как будет организована работа кафе и ресторанов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге, нужны ли будут QR-коды и можно ли будет гулять всю ночь (подробности)