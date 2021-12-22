Что происходит в Петербурге в «спецобсерваторе» для тех, у кого подозревают «омикрон»

В Петербург пришел новый штамм коронавируса - "омикрон". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге открылся специальный обсерватор в санатории «Балтиец» для тех, кого подозревают в контакте с носителями «омикрон»-штамма коронавируса.

Поясним: раньше контактные в основном отправлялись на домашнюю самоизоляцию. Но поскольку «омикрон» - штамм новый, и чего от него ждать, толком не известно, его предполагаемых носителей решено было изолировать в специальном месте – им и стал «Балтиец». Не так давно переоборудованный санаторий засветился в СМИ: из-за вспышки ковида в общежитии СПбГУ туда отправились 74 студента.

В обсерваторе есть изолированные палаты и специальные санпропусники - как и в полноценных инфекционных стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Никаких особых условий и специальной защиты в «Балтийце» не добавилось - он, по сути, выполняет ту же функцию и имеет то же оснащение, что и с самого начала эпидемии, - пояснили «КП» в Комитете по здравоохранению. - Просто сейчас в связи с распространением «омикрона» фокус работы обсерватора сместился на тех, кто может быть его носителем.

Ключевое слово здесь – «может». Как рассказали «Комсомолке» собственные осведомленные источники, к двум «официальным» случаям заражения штаммом «омикрон» в Петербурге за последние дни добавилось еще шесть. Оптимизм внушает то, что все случаи – завозные. Что касается студентов, то причиной для их эвакуации в обсерватор, уточняют в СПбГУ, стал заболевший однокурсник из Китая – 11 декабря у него обнаружили подозрительные симптомы и госпитализировали, а всех контактных на всякий случай отселили в «Балтиец».

Вот так выглядят стандартные двухместные номера санатория-обсерватора - примерно в таких разместили, в частности, студентов СПбГУ. Фото: санаторий "Балтиец"

В Роспотребнадзоре также подтвердили, что условия проживания для «постояльцев» в связи с новым штаммом никак не изменились: в обсерваторе им по-прежнему предоставляются стандартные изолированные двухместные номера с отдельными санузлами и всей необходимой мебелью. Питание – трехразовое, с собственной кухни «Балтийца». Покидать комнаты запрещено, накопившийся за время проживания мусор выставляется у двери, откуда его забирают сотрудники в спецкостюмах. Сами студенты, к слову, оценивают свои новые «жилищные условия» как удовлетворительные и на проблемы со здоровьем не жалуются.

КСТАТИ

Найти и опознать

Постояльцев «Балтийца» вместо одной стандартной процедуры – ПЦР-теста – ожидает две. В их случае нужно не только определить, есть ли в организме возбудитель инфекции, но и понять, какой он – уже хорошо знакомая эпидемиологом «дельта», которая за последние несколько месяцев практически вытеснила все остальные штаммы, или все же непредсказуемый и малоизученный «омикрон». Для этого анализы предполагаемых носителей отправляются в петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии НИИ Пастера – а срок их пребывания в обсерваторе, соответственно, увеличивается до тех пор, пока ученые не вынесут свой вердикт.

Никаких специальных условий в "Балтийце" не появилось - там остались то же оснащение и те же условия, что и всегда. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соседях – штамм «дельта»

В «Балтиец» попадают также предполагаемые носители штамма «дельта». А вот информация о том, что контактных по линии «омикрон»-штамма кроме «Балтийца» будут везти еще и в пансионат «Заря», не подтвердилась. Как пояснили «Комсомолке» в комитете по здравоохранению, «Заря», на базе которой развернуто полноценное инфекционное отделение от городской больницы № 40, как и прежде, ведет прием больных с легкой и среднетяжелой формой COVID-19.