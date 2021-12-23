Самолеты перестанут летать между Москвой и Петербургом после строительства ВСМ

Новая высокоскоростная магистраль "убьет" авиацию, курсирующую между Москвой и Петербургом, уверен Владимир Путин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая высокоскоростная магистраль, которая должна уже в обозримом будущем связать Москву и Петербург, «убьет» пассажирскую авиацию, курсирующую сейчас между двумя столицами. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Великого Новгорода.

- ВСМ – это отдельная тема, она сейчас находится в проработке, - рассказал президент. – Но уже понятно, что с ее появлением авиация на этом плече – «Москва-Петербург» - перестанет существовать. Это очевидно. Потому что со строительством ВСМ путь из центра одной столицы в центр другой будет занимать три часа. А в Москве сейчас люди только до аэропорта, зачастую, добираются полтора.

Однако, по словам Владимира Путина, разбирать проект высокоскоростной магистрали подробно пока что не имеет смысла.

- Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах – скажем, в Китае сейчас очень много подобных систем связи, - констатировал президент. – Но до недавнего времени они все были убыточными – даже при том, что население там составляет полтора миллиарда человек. Это экономика, ее надо считать.

Напомним, ранее «Комсомолка» неоднократно рассказывала о том, как проляжет высокоскоростная магистраль между двумя столицами, и какие перспективы откроются с ее строительством. Пока что мегапроект продвигается с трудом - так, недавно стало известно, что новый вокзал для магистрали не помещается в центре Северной столицы.

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