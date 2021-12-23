Эксперты - о возможном прекращении авиасообщения между Петербургом и Москвой после строительства ВСМ: «Подписывать приговор самолетам пока рано»

Сравнивать ВСМ планируют, что логично, с "Сапсанами" - по прогнозам экспертом, билет на нее будет стоить как минимум вполовину дороже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты в сфере транспорта и пассажирских перевозок оценили прогноз президента Владимира Путина о том, что со строительством новой высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург» между двумя столицами прекратится авиасообщение. По их словам, между двумя видами транспорта скорее всего развернется конкурентная борьба – а выиграют от этого в первую очередь пассажиры.

- О каком-то прямом конфликте ВСМ и авиации говорить преждевременно, - рассказал «КП-Петербург» специалист в области транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев. – Во-первых, проекта ВСМ пока еще не существует. Во-вторых, новой магистралью все равно будут пользоваться не все – у того же «Пулково» все равно останутся «свои» пассажиры.

По словам эксперта, традиционная пассажирская авиация в сравнении с ВСМ даже в чем-то выигрывает. Так, например, Михаил Бурцев напомнил, что Москва служит крупнейшим транспортным хабом, через который люди добираются на самолетах в другие города России и даже в другие страны.

- Вряд ли кто-то будет ехать с багажом в Москву по ВСМ, а потом с этим же багажом по пробкам добираться до аэропорта и тратить на это время, нервы и силы, - объясняет специалист. – Куда проще сдать багаж в «Пулково», например, комфортно добраться до места назначения и безо всяких проблем получить его там.

Такого же мнения придерживается и независимый эксперт по транспорту, эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ Дмитрий Попов.

- Тут еще надо учитывать экономическую целесообразность, - объясняет Попов. – Дело в том, что чем «быстроходнее» дорога – тем дороже ее содержать и обслуживать. А это, в свою очередь, сильно сказывается на цене билетов. Сегодняшний билет на завтрашний «Сапсан», например, стоит порядка 9 000 рублей. А ВСМ планируется сделать в два раза быстрее. Поэтому я не думаю, что билет на поезд, курсирующий по ВСМ, будет дешевле 12 000 – 15 000 рублей. Для сравнения – билет на самолет стоит как минимум в три раза дешевле.

С другой стороны – по словам экспертов, авиация и ВСМ могут начать бороться друг с другом за внимание пассажира. В том числе и благодаря старым добрым маркетинговым уловкам: к примеру, введением дополнительных скидок, акций и прочих выгодных условий.

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