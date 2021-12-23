В Новый 2022 год со SKODA «Авто Премиум»

В Новый 2022 год со ŠKODA «Авто Премиум». Фото предоставлено Группой официальных дилеров ŠKODA Авто Премиум.

Новый 2022 год посвящен синему тигру, и этот небывалый зверь требует от нас чего-то особенного. Как минимум – в тренде синий цвет. Так что ŠKODA в синем – лучший новогодний подарок самому себе или собственной семье. И такие автомобили уже сейчас можно приобрести в салонах официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге. Например, ŠKODA RAPID в цвете ReefBlue металлик с двигателем 1,6 л MPI(110 л.с.), с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач можно приобрести с выгодой.

В синий экипированы и автомобили серии HOCKEY EDITION - ŠKODA RAPID,ŠKODA KAROQ и ŠKODA OCTAVIA. Помимо нарядного цвета автомобили оснащены специальными пакетами опций и предлагаются с выгодой до 55 700 рублей.

В дилерских центрах действуют многочисленные программы для покупки любой модели, в том числе и trade-in – в случае сдачи автомобиля любой марки в зачет новой ŠKODA. В «Авто Премиуме» отличный выбор кредитных программ, которые для вас подберут индивидуально. В шоу-румах дилеров, а их в Санкт-Петербурге три – на проспекте Энгельса, 35, на улице Хасанская, 5 и на ул. Руставели, 25/2, размещаются мобильные офисы ведущих российских банков, что существенно сокращает срок подачи и рассмотрения заявок на кредит.

Для тех, кто еще находится в процессе выбора модели ŠKODA, дилерские центры предлагают пробные поездки на любой модели чешского бренда. В каждом салоне официального дилера разработаны специальные маршруты для тест-драйва, предусматривающие возможность испытать автомобиль в разных дорожных условиях и режимах. Уникальной для дилеров является программа семейного тест-драйва ŠKODA Family, в рамках которой для вас специально подготовят любой автомобиль, оборудовав детским креслом по возрасту ребенка, и предложат несколько оптимальных программ покупки. Для этого необходимо заранее записаться на тест-драйв, заполнив несложную форму на сайте.

Автомобили в наличии можно посмотреть и забронировать на автомобильной витрине группы официальных дилеров по адресу: https://spb.skoda-ap.ru/.

А если вы уже «шкодовод» – для вас тоже подготовили новогодние предложения, например, сервисную программу с выгодой до 30% на приобретение и установку оригинальных деталей ŠKODA, при проведении работ в «Авто Премиуме». Эта программа действует до 28 февраля 2022 года для автомобилей старше 4х лет.

Оригинальные детали, аксессуары, сувенирная продукция и фирменная одежда под брендом ŠKODA представлены в мини-магазинах в салонах дилеров. Если вам потребуется заказать что-то особенное, сделать это можно в каталоге на сайте «Авто Премиума».

До конца текущего года в дилерских центрах «Авто Премиум» действуют выгодные сезонные акции на ТО, замену резины и колес, замену ремня ГРМ, кузовные работы любой сложности, на мойку-люкс по цене от 650 рублей. Активна и накопительная бонусная программа лояльности «ŠKODA БОНУС», позволяющая копить баллы за каждое пройденное ТО.

В группе официальных дилеров можно воспользоваться уникальной услугой - пройти государственный технический осмотр для оформления страховки ОСАГО. Непосредственно в шоу-румах оформляют и страховые полисы ОСАГО и КАСКО.

Подготовьтесь к Новому 2022 году вместе со ŠKODA «Авто Премиум»!

Подробнее об автомобилях ŠKODA и выгодных акциях по продажам и сервисному обслуживания в салонах официальных дилеров ŠKODA«Авто Премиум» можно узнать на сайте: https://skoda-ap.ru/.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, д. 35 выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.