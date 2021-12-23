Владимир Путин согласился стать адвокатом Деда Мороза в суде с петербуржцем, чьи желания не сбылись ни разу за 23 года

К слову, сам президент охотно верит в Деда Мороза и неоднократно бывал у него в гостях в Великом Устюге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами вступился за Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга. Накануне страну взбудоражила новость, что житель Северной столицы обиделся на волшебника, потому что тот не исполнял его желания 23 года. Историей забеспокоились в Вологодской области, родины Дедушки из Великого Устюга.

- Как вы относитесь к тому, что наши соотечественники ловят хайп практически на любой теме? – спросил в связи с этим президента один из журналистов.

- Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам. Это будет основная линия защиты. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Мороза его одаривать, - ответил Владимир Путин.

К слову, сам президент охотно верит в Деда Мороза и неоднократно бывал у него в гостях в Великом Устюге.

Напомним, всерьез обиделся на волшебника юрист Игорь Мирзоев. 37-летний мужчина хоть и не отправлял письма Деду Морозу, но все равно загадывал желания под бой курантов. Но так ничего не дождался. Теперь петербуржец отправил в суд иск на 10 миллионов.

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