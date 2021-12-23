«Мусороперерабатывающие заводы нужны не Ленобласти, а Петербургу»: Как уберечь Северную столицу от экологической катастрофы

Спасение города от мусорных завалов эксперты видят в строительстве заводов замкнутого цикла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тема мусора в Ленобласти прогремела на всю страну - на сегодняшней пресс-конференции высказываться по ней пришлось даже Владимиру Путину. Между тем мусороперерабатывающие заводы в Ленинградской области нужны не ей самой, а Петербурге – иначе в городе на Неве случится настоящая экологическая катастрофа. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» рассказал председатель Общественного Экологического Совета при Губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.

- Ленинградская область на данный момент производит порядка 700 000 тонн бытовых отходов – или так называемых «твердых коммунальных» - в год, - констатировал эксперт. – А Петербург – 2 500 000. Для утилизации своих отходов Ленобласти вполне хватает возможностей и ресурсов. А вот с петербургскими уже возникают сложности.

По словам Юрия Шевчука, решить проблему могло бы строительство мусороперерабатывающих заводов так называемого замкнутого цикла. В них из поступившего мусора выбирается та часть, которая может быть пущена на переработку, а то, что осталось – сжигается в специальных колбах-реакторах при помощи технологий пиролиза. В результате отходы разлагаются, и получается синтетическое дизельное топливо.

Предприятие замкнутого цикла способно перерабатывать мусор без остатка и изготавливать из него синтетические дизельное топливо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самое интересное, что топлива получается больше, чем требуется на нагрев самого реактора, - констатирует Юрий Шевчук. – Поэтому неиспользованную его часть можно перерабатывать в электроэнергию, чтобы отапливать и освещать сам завод. А осадок, образующийся на дне реактора, использовать в качестве подсыпного материала при ремонта каких-то сооружений и дорог на территории завода. То есть, получается действительно замкнутый цикл – предприятие мало того, что полностью перерабатывает мусор, так еще и само себя обеспечивает всем необходимым.

Кроме того, отмечает Юрий Шевчук, такие заводы компактны – они занимают территорию всего в три-пять гектар – а потому их можно безо всяких проблем располагать практически где угодно, включая участки вблизи обводненных карьеров и особых экологических зон.

Между тем в компании «Невский экологический оператор», на которую возложена вся организация системы сбора, переработки и утилизации петербургского мусора, «Комсомолке» пояснили: да, будущее действительно за современными предприятиями. Но основной упор в компании планируют сделать не на заводы замкнутого цикла, а на заводы, рассчитанные на глубокую переработку.

- В общем и целом мы, конечно же, полностью поддерживаем политику, которую проводит сейчас руководство страны, - сообщили «Комсомолке» в «НЭО». – На данный момент мы планируем идти по пути глубокой переработки – то есть, максимально извлекать из мусора полезные фракции и не сжигать их, а давать им новую жизнь. Наши специалисты изучают опыт регоператоров других регионов и мусороперерабатывающих компаний других стран. И мы очень надеемся на конструктивный диалог с жителями, потому что если система сбора, обработки и утилизации мусора в ближайшее время не появится – начнутся большие проблемы.

Эксперты, впрочем, к идее глубокой переработки относятся скептически: по словам Юрия Шевчука, даже после нее все равно остаются мусорные «хвосты», которые нужно будет где-то складировать. Как бы то ни было, пока что окончательное решение не принято – следим за новостями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо объяснять и показывать»: Владимир Путин успокоил жителей Ленинградской области, недовольных строительством мусороперерабатывающих заводов

По словам президента, современные предприятия никак не влияют на экологию и здоровье людей (подробности)