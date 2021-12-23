Подавший в суд на Деда Мороза юрист из Петербурга неожиданно отреагировал на предложение Путина

Мужчина оценил обиду в 10 миллионов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Претензии к Деду Морозу 37-летнего юриста из Петербурга дошли на Владимира Путина. О Игоре Мирзоеве, который подал в суд на волшебника из Великого Устюга из-за несбывшихся желаний, спросили на ежегодной пресс-конференции с президентом. О дедушке забеспокоились земляки из Вологодской области. Владимир Владимирович решил вступиться за сказочного персонажа и дал совет юристу.

- Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания только хорошим девочкам и мальчикам, - заметил президент.

Несмотря на отсутствие подарков, мужчина все еще верит в Деда Мороза и дает ему возможность реабилитироваться ФОТО: соцсети

«Комсомолка» связалась с Игорем Мирзоевым и узнала, как он отреагировал на речь президента.

- Эти новости меня застали в дороге. Мне сразу позвонили человек тридцать и обрадовали. Я буду очень рад, если Владимир Владимирович будет представлять в суде Деда Мороза. Я как раз и хотел, чтобы на второй стороне был сильный оппонент, матерый юрист. Он ведь окончил СПбГУ, лучший вуз страны. Тем более я всегда мечтал с ним лично познакомиться. Я не испугался Владимира Владимировича, а только наполнился энтузиазмом, - сказал «Комсомолке» Игорь Мирзоев.

Значит не все мечты Игоря Мирзоева не сбываются. Вот одна уже на подходе. А именно на неисполнение желаний и жаловался мужчина, который 23 года загадывал-загадывал, но ничего не сбывалось. А теперь он требует от Дедушки Мороза 10 миллионов рублей.

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