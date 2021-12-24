Актер Владимир Татосов умер в Санкт-Петербурге. Фото: кадр из х/ф "Соломенная шляпка"

Печальная весть под конец года пришла из Санкт-Петербурга. 24 декабря на 96-м году жизни умер Владимир Татосов, актер из «Шерлока Холмса» и «Бандитского Петербурга». Он был известен по ролям в знаменитых ленфильмовских картинах, таких как «Соломенная шляпка» и многих других. В них он играл небольшие, но запоминающиеся эпизоды. Но известен Татосов и как театральный актер.

- Да, действительно, 24 декабря Михаила Владимировича не стало, - подтвердили «Комсомолке» в Санкт-Петербургском академическом театре Комедии имени Н. П. Акимова.

О смерти близкого друга сообщила также депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко.

- Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, много лет проработал на киностудии «Ленфильм», снимался во многих фильмах. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала, - рассказала Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Справка «КП»:

Владимир Татосов родился в 1926 году в Москве. Через несколько лет его семья переехала в Ленинград. Во время войны с летной школой был эвакуирован в Свердловск, где поступил в театральное училище. В 1946 году будущий актер вернулся в город на Неве и был принят в труппу Ленинградского театра комедии. После этого были театр Ленинского комсомола, БДТ и снова театр комедии.

Кроме театра и кино Владимир Татосов был актером дубляжа.

Место и время прощания с народным артистом РСФСР станут известны позднее.

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