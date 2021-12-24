Что скрывала семья от актера «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Владимира Татосова перед его смертью

Владимир Татосов снимался во всенародно известных и любимых картинах - в том числе в «Соломенной шляпке». Фото: Кадр из фильма

В Петербурге на 96-м году жизни умер Народный артист РСФСР, актер театра и кино Владимир Татосов. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 24 декабря, сообщили в Санкт-Петербургском театре комедии имени Акимова.

- Сегодня в шесть утра Владимира Михайловича не стало, - рассказала «Комсомолке» депутат Государственной думы Елена Драпеко. С Владимиром Татосовым она дружила почти пятьдесят лет – со времен совместной работы на киностудии «Ленфильм». – Он страдал от онкологии, лежал в больнице, в урологическом отделении. После госпитализации Володи него взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Получается, две тяжелые болезни наложились друг на друга, и Володя не смог с этим справиться.

Владимир Татосов (справа) и Алексей Баталов в картине «Большая семья», 1954 год. Фото: Кадр из фильма

По словам Елены Драпеко, сам Владимир Татосов до последнего не знал, что у него в организме появилась злокачественная опухоль. Семья, чтобы не волновать пожилого артиста, говорила ему, что есть проблемы, но не сообщала, какие именно – берегла от тяжелых известий.

Для людей, знавших Владимира Татосова лично, уход знаменитого актера стал большой неожиданностью.

- В мае мы собирались все вместе, отмечали его юбилей – 95 лет, - рассказал «КП» Заслуженный артист России, актер Большого драматического театра имени Товстоногова Сергей Лосев. – Пели ему какие-то маленькие поздравления. Он, как обычно, был очень живой, активный, общительный. Рассказывал анекдоты, делился историями из жизни.

На счету Владимира Татосова – работа в Большом драматическим театре имени Товстоногова, в театре комедии имени Акимова, «Балтийском доме», а также больше 70 ролей в кино и сериалах. В том числе во всенародно известных: он снимался в «Соломенной шляпке» вместе с Андреем Мироновым, играл в эпопее режиссера Игоря Масленникова о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а уже в нашем веке принял участие в работе над сериалами «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Режиссеры любили Владимира Татосова за его характер и талант, однако сам он своей карьерой был недоволен.

Одна из самых запоминающихся ролей Владимира Татосова - барон фон Херлинг из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: двадцатый век начинается». Фото: Кадр из фильма

- Он считал себя недооцененным актером, - признается Сергей Лосев. – Говорил, что должен был больше играть, больше сниматься, что у него должно быть больше предложений. Хотя он очень, очень яркий артист, он известен и свое, безусловно, взял. Но вот видите, так часто бывает: хорошему артисту всегда нужно больше.

Театральные подмостки Владимир Татосов оставил больше двадцати лет назад. Последней же его ролью в кино стал бывший сотрудник внешней разведки дореволюционной России в Японии в фильме «Соло», вышедшем в прокат в 2018 году.

Дата, время и место прощания с Владимиром Михайловичем будут объявлены позже. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования его родным, близким, друзьям и коллегам.

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