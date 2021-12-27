В Петербурге бабушка откормила внука до разрыва кишки

Петербургский школьник объелся до разрыва кишки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Петербурга проверяет обстоятельства госпитализации 14-летнего школьника, который попал в больницу с разрывом внутренних органов. Причем не после драки или падения – внука на выходных откормила бабушка.

- 26 декабря около 12:00 подросток пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости после переедания. Бабушка позвонила матери школьника и та сама отвезла ребенка в больницу, откуда на скорой помощи его с острым перитонитом экстренно переправили в педиатрический институт, - сообщает источник «КП-Петербург».

Врачи диагностировали у пациента разрыв сигновидной кишки. Состояние подростка тяжелое.

Известно, что потерпевший - ученик восьмого класса одной из школ Петербурга. Семья у него полная, на учете не состоят. Мать - директор коммерческой фирмы, отчим работает водителем скорой помощи.

Сейчас материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, решение о мерах примут по ее окончании.

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