«Переживаю. Ему операцию сделали»: Бабушка из Петербурга рассказала, чем перекормила внука до разрыва кишки

Фото со страницы госпитализированного школьника Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Санкт-Петербурга переполошила новость о внуке, который после плотного обеда у бабушки попал в больницу с разрывом кишки. Все произошло в квартире на проспекте Просвещения. 62-летнюю женщину, как выяснила "КП", зовут Светлана Говядина (мальчик носит другую фамилию - прим.ред.). Восьмиклассник пришел с прогулки к бабушке, плотно поел, а на следующий день попал в больницу с разрывом сигновидной кишки.

"КП-Петербург" дозвонилась до бабушки, которая перекормила внучка, чтобы узнать все подробности из первых уст. На том конце провода ответил добродушный и бодрый голос пенсионерки. Во время разговора она не могла сдержаться от смеха.

- А что такое случилось? Мой внук жив-здоров, все нормально! Мальчик нормально в больнице лежит, - удивилась Светлана Говядина.

- У вас внук в гостях плотно поел...

- А что плотно? Покушал! С гулянки пришел: "Бабушка, я кушать хочу". Что плотно-то? Произошло потом на следующий день все, живот разболелся. Что он съел-то? Почему плотно?

- А что он у вас ел?

- Пюре с тефтелями и все! Больше ничего не ел. Чаем запил.

- А сколько съел тефтелей?

- Анекдот какой-то (смеется). Тефтельки шесть штучек, пюре у меня было изготовлено. Все, больше ничего не ел. А потом пошел играть в телефон в свою комнату.

- Шесть тефтелей?

- Ну, шесть или пять тефтелек (смеется).

- Большие тефтельки?

- Что за вопросы-то у вас? (смеется). Я в шоке. Это бабушка сделала ведь: с мяском, фаршик: говядинка-свининка. Как котлетки делают, а я делаю фрикаделечки. Отварил и съел, до сих пор у меня есть одна в морозилке. Я их заморозила на следующий раз.

- И внуку плохо потом стало?

- Да не от тефтелек ведь. Просто заболел живот уже на следующий день.

- В больнице сообщают, что плотно поел и произошел разрыв кишки...

- Бабушка внука откормила, да? Дурдом какой-то. Не от моего обеда это. Я вот его маме позвонила, говорю: "Все переживаю, плачу, ему там операцию сделали". Она говорит: "Все хорошо, он розовенький, хорошенький. Ну и все".

- Операцию сделали?

- Вы знаете, я больше не буду с вами разговаривать. Иначе снова разойдется везде. До свидания!

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