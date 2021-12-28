«Мне страшно, у нас трое детей»: Вдова многодетного отца, убитого за обещание сдать наркобизнес друзей, стала получать угрозы

Убийцами Сергея оказались многодетные супруги ФОТО: соцсети

В 2021 году Петербург потрясла история, которая по сюжету больше напоминает мистический триллер. В апреле 38-летний строитель Сергей Баландин вышел из дома после короткого телефонного разговора и не вернулся. Тело мужчины нашли только в октябре в подвале одного из частных домов на Ленинградском шоссе - несчастный был задушен.

По версии следствия, Сергея в день исчезновения похитила семейная пара Салбуковых и их друг Андрей Кравченко. Мотив прост - за некоторое время до этого, по мнению родных Баландина, тот грозился прикрыть "наркобизнес" супругов. Сейчас вся троица находится в СИЗО и ждет суда, который пройдет в январе 2022 года.

Тело Сергея нашли в подвале одного из домов на Ленинградском шоссе ФОТО: соцсети

Салбуковы были знакомы со своей жертвой долгие годы. Интересно, что одним из участников преступления оказался еще и родственник убитого по линии его жены. Андрей Кравченко обвиняется в похищении мужчины. Убийство же, по версии следствия, дело рук единственной женщины в этой компании - Людмилы Салбуковой.

Андрея Кравченко, участвовавшего в похищении, от наказания пытаются спасти родные ФОТО: соцсети

Однако основная драма разыгралась после убийства. На вдову посыпались угрозы со стороны семьи ее родственника, замешанного в похищении. Они требуют не свидетельствовать против Андрея.

- Мои же родные звонят мне с незнакомых номеров, угрожают детям, чтобы я только чего лишнего не взболтнула на допросе или в суде, - удивляется Наталья. - У нас трое детей, а эти люди спрашивают, не боимся ли мы по улицам ходить, а вдруг камень на голову свалится и так далее.

При этом сама женщина не считает зятя виновным в преступлении.

- Я ведь и не собиралась выступать против Андрея, потому что не виню его в смерти мужа. А вот Салбуковым желаю максимального наказания. Пожизненное им, конечно, не дадут, но стоило бы, ведь жизнь Сережи они забрали, - вздыхает женщина.

Какого бы наказания не хотели родные, максимальный срок, который могут получить виновники этой истории - это 15 лет колонии за убийство.

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