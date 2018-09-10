2018-09-10T18:04:22+03:00
Общество

На «Новокрестовской», открытой с четвертого раза, начинается ремонт эскалаторов

Новенькая станция не проработала без поломок и четырех месяцев
Анна ПОСЛЯНОВА
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Один вестибюль закроют на пять днейОдин вестибюль закроют на пять днейФото: Олег ЗОЛОТО
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Захватывающая история открытия станции метро «Новокрестовская», ближайшей к брату по несчастью – стадиону «Санкт-Петербург», продолжается. С горем пополам, с четвертого раза, «Новокрестовскую» запустили. Но не прошло и четырех месяцев, как станции потребовался ремонт. К счастью, по гарантии.

Изначально запустить соседку стадиона на Крестовском обещали 27 апреля. Затем заговорили о 29 апреля: предполагалось, что «Новокрестовская» и «Беговая» откроются в тестовом режиме на время матча «Зенит» – ЦСКА. Но 29 числа станция и ее «соседка» так и не были готовы.

Открытие «Новокрестовской» перенесли на 13 мая. И, действительно, станция открыла двери вестибюлей. Правда, лишь на один день – на время матча «Зенита» со СКА-Хабаровск. В вестибюлях и на платформах пассажиры заметили много недоделок.

В очередной раз долгожданный момент открытия перенесли на день города. И 26 мая оно таки состоялось.

Но с завтрашнего дня, 11 сентября, на многострадальную станцию вновь придет ремонт: сломались эскалаторы второго вестибюля, расположенного ближе к Яхтенному мосту. Из-за этого его придется закрыть на вход и выход. Заработает вестибюль лишь 16 сентября.

– Ремонт пройдет по гарантийным обязательствам, – успокаивают в Петербургском метрополитене.

– Участок линии со станциями «Беговая» и «Новокрестовская» построен и сдан в эксплуатацию. Все системы функционируют в полном объеме и полностью соответствуют техническим нормам, – сообщили «Комсомолке» в «Метрострое». – Мы продолжаем выполнять гарантийные обязательства по мере возникновения гарантийных случаев, а также выполняем другие требования Петербургского метрополитена, в том числе по установке системы геомониторинга.

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