В Ленобласти запретят разливать спиртное по ночам

12 Сент. 15:14 2018-09-12T15:14:25+03:00

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Шокирующее для любителей горячительного заявление сделал в своем «Инстаграме» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Теперь ночи в регионе станут намного «трезвее»: круглосуточную продажу в розлив запретят даже в ресторанах.

– Во встроенных помещениях жилых домов разливать спиртное можно будет до 22:00, в отдельно стоящих зданиях – до 23:00, – пишет Александр Дрозденко. – В помещениях ресторанов и кафе – до 24:00. Я поручил разработать соответствующий законопроект для внесения в Законодательное собрание. Эти меры помогут снизить оборот контрафакта, сохранить чье-то здоровье и даже жизнь. И прекратить ночную работу рюмочных и кафе-разливочных, которые по ночам как раз и торгую «леватой».

Желание вогнать рюмочные в рамки подписчики встретили с одобрением. Конечно, культ алкоголя как приятного времяпрепровождения жив и пока жить будет, но нетрезвые ночные очереди из дворов многоэтажек теперь исчезнут.

– Бизнес бизнесом, но здоровье людей дороже, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. – По статистике, в прошлом году в регионе было зафиксировано 360 отравлений контрафактным алкоголем, из них половина приходится как раз на такие заведения и как раз на ночное время. Полиция фиксирует, что контрафакт достают в темное время суток, когда не опасаются никаких проверок. А новое регулирование должно положить этому безобразию конец.