2018-09-13T16:09:24+03:00
Происшествия

Петербуржец пытался выдать наркотики за лекарства

И получил 8 лет колонии
Алла МЕХОНЦЕВА
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В Петербурге вынесли приговор наркосбытчикуВ Петербурге вынесли приговор наркосбытчикуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Петербурга дали 8 лет колонии за незаконный сбыт наркотиков. В марте 2017 года он в центре Северной столицы попытался продать наркотическую смесь одному из сотрудников полиции, который играл роль покупателя.

Оперативники выяснили: петербуржец заранее приобрел большую дозу наркотических средств. Расфасовал их по пакетикам и приступил к продаже.

- Подсудимый не признал вину в совершении преступления, пояснив в суде, что расфасовывал размельченные таблетки парацетамола, - рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Но на деле он реализовывал смесь, содержащую психотропные вещества – амфетамин и его производные.

В итоге суд признал мужчину виновным и отправил на 8 лет в колонию строгого режима.

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