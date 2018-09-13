Виселицу установили у Петропавловской крепости
Виселица появилась у Петропавловской крепости в Петербурге. Как сообщают очевидцы в соцсетях, эшафот устанавливают прямо напротив Петроградской достопримечательности.
Известно, что виселица у Петропавловки появилась не просто для развлечения. Она станет декорацией для съемок фильма о судьбе декабристов. Лента носит рабочее название «Союз Спасения». Но пользователи соцсетей уже придумали кучу шуток про строение. Например, связывают постройку эшафота с прошедшими и грядущими митингами.
Историческая российская лента «Союз спасения» выйдет на экраны в конце декабря 2019 года. Она расскажет о восстании декабристов и все события картины происходят в период между 1814 и 1817 годами.
Виселица появилась у Петропавловской крепости в Петербурге.Олег ЗОЛОТО