2018-09-13T19:52:46+03:00
Общество

Виселицу установили у Петропавловской крепости

Эшафот нужен для съемок картины [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Виселица появилась у Петропавловской крепости в Петербурге.Виселица появилась у Петропавловской крепости в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Виселица появилась у Петропавловской крепости в Петербурге. Как сообщают очевидцы в соцсетях, эшафот устанавливают прямо напротив Петроградской достопримечательности.

Известно, что виселица у Петропавловки появилась не просто для развлечения. Она станет декорацией для съемок фильма о судьбе декабристов. Лента носит рабочее название «Союз Спасения». Но пользователи соцсетей уже придумали кучу шуток про строение. Например, связывают постройку эшафота с прошедшими и грядущими митингами.

Историческая российская лента «Союз спасения» выйдет на экраны в конце декабря 2019 года. Она расскажет о восстании декабристов и все события картины происходят в период между 1814 и 1817 годами.

Виселица появилась у Петропавловской крепости в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

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