2018-09-16T10:04:33+03:00
Общество

От Пушкина до Дворцовой ради 500 000 рублей: в Петербурге стартовал мега забег

Турнир проводится уже 92 год подряд
Алла МЕХОНЦЕВА
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А вы готовы пробежать под дождем и ветром 30 километров?А вы готовы пробежать под дождем и ветром 30 километров?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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А вы готовы пробежать под дождем и ветром 30 километров? Более тысячи участников 92-го международного легкоатлетического пробега сегодняшним утром, 16 сентября, вышли на дистанцию, чтобы не только показать свои силы, но и попробовать получить главный приз соревнования – полмиллиона рублей.

Стартовали бегуны из города Пушкин. В течении сегодняшнего дня они должны будут добраться до Дворцовой площади. Основная дистанция составляет 30 км, но организаторы предлагают пробежать также 15, 5 и 2 км. Короткая дистанция отмечена на промежутке, начинающегося от набережной реки Фонтанки у Аничкова моста.

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