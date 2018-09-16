Прогноз погоды в Петербурге: неделя 17 сентября начнется с ливней и града
Ожидаются грозы
Прогноз погоды на выходные в ПетербургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербург придет циклон. Уже завтра, 17 сентября, в Северной столице и Ленинградской области ожидается град и ливни. Скорость ветра достигнет 18 м/с.
Синоптики предупреждают: шторм продолжится и 18 сентября, во вторник. По данным метеорологов, горожанам стоит быть готовым и к непродолжительным грозам.
Средняя температура воздуха в эти дни не поднимется выше отметки в 15 градусов Цельсия. Но это днем. Ночью в городе и области будет по-осеннему холодно – столбик термометра задержится на отметке в +10 градусов.