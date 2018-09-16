"Не подпишусь": власти Петербурга сняли банер художника с канала Грибоедова
Власти Северной столицы не оценили новую инсталляцию уличного художника Миши Маркера. Накануне днем 15 сентября на канале Грибоедова художник повесил плакат, на котором призвал горожан «ставить лайки и подписываться на канал».
Однако уже сегодня баннер сняли.
- Я вешал самостоятельно, примерно 20 минут ушло на это, - признался «КП-Петербург» художник.- Вывешивание банера ни с кем не согласовывал и сегодня его уже сняли сотрудники полиции. Но не жалко - я уже не первый год занимаюсь стрит-артом и привык к тому, что у уличных работ небольшой срок жизни. Денег на идею потратил много, но оно этого точно стоило. Это же весело!
Кстати, Миша уже не в первый раз высказывается на актуальные темы в городском пространстве. Работы мастера можно встретить по всему городу, однако точных мест художник не называет.