2018-09-20T17:07:05+03:00
Общество

На стену СпбГУ вернули табличку времен блокады

Она получилась ярче предыдущей
Алла МЕХОНЦЕВА
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Историческая табличка времен блокады вернулась на свое место.Историческая табличка времен блокады вернулась на свое место.
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Историческая табличка времен блокады, которая исчезла со здания юридического факультета СПБГУ, вернулась на свое законное место. Об этом сообщает пресс-служба депутата Алексея Ковалева, который и обратил внимание на пропажу.

Теперь фасад дома на 22-й линии Васильевского острова вновь напоминает о событиях 70-летней давности. Табличка «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» получилась ярче своего оригинала.

Убрали памятную табличку совсем недавно – она исчезла во время ремонта. Народный избранник Ковалев направил обращение ректору СПбГУ и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием в кратчайшие сроки вернуть надпись. Кстати, это одна из трех сохранившихся табличек. Подобные надписи наносили по трафарету на дома на северных и северо-восточных сторонах улиц во времена блокадного Ленинграда.

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