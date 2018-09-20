2018-09-20T19:43:31+03:00
Общество

На Пулковскую таможню привезли голову кабана-бородавочника

Охотничий трофей прибыл из Африки
Алла МЕХОНЦЕВА
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Такой охотничий трофей привезли в Петербург. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областямТакой охотничий трофей привезли в Петербург. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
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Какие только вещи не находят в багаже у туристов. На этот раз в грузовом терминале аэропорта «Пулково» досмотрели необычный охотничий трофей.

- Чучело кабана-бородавочника прибыло из Южной Африканской Республики в сопровождении ветеринарного сертификата установленного образца, предварительно прошло полную таксидермическую обработку. Трофей был добыт петербуржцем во время охоты, - рассказали инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу.

Никаких нарушений ветеринары не выявили. В итоге трофей из Африки отправили трофей обратно владельцу.

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