В Питере - пять: Сергей Шнуров посвятил песню «Зениту» в честь победы над «Локомотивом»
«Питер не спит, снова гулять. Сделал Зенит в Питере тире пять». Сергей Шнуров переделал свой хит после победы ФК «Зенит» над «Локомотивом» 23 сентября 2018 года со счетом 5:3.
На этом ликование не закончилось. К делу также же подключился сам петербургский клуб, который вспомнил о победе над «Спартаком» в 2017 году, где было забито также 5 голов (счет встречи 5:1). В официальном Twitter Зенита появился пост с картинкой, на которой изображены результаты этих матчей с хэштегами «новые традиции» и «вПитереПять».
Действующие чемпионы на стадионе Санкт-Петербург #НовыеТрадиции #ВПитереПять
Отметим, победив на своем поле 23 сентября «Локомотив», «Зенит» упрочил лидирующее положение в турнирной таблице. После восьмого тура отрыв от идущих на втором и третьем местах «Ростова» и «Спартака» составляет 7 очков.
- Сыграли здорово, забили много, - отметил после метча главный тренер петербургской команды Сергей Семак. - В целом, абсолютно заслуженная победа.
Шнуров о ФК Зенит. #ЗенитЛоко https://t.co/7oZ8fSECIf
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. В Питере - снова пять