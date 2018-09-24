2018-09-24T19:40:10+03:00
Спорт

В Питере - пять: Сергей Шнуров посвятил песню «Зениту» в честь победы над «Локомотивом»

А на официальной странице команды с берегов Невы после игры появилась шуточная картинка
Степан СТЕПАНОВ
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После разгрома над "Локо" "Зенит" пошутил над московскими клубами.После разгрома над "Локо" "Зенит" пошутил над московскими клубами.Фото: ФК "Зенит"
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«Питер не спит, снова гулять. Сделал Зенит в Питере тире пять». Сергей Шнуров переделал свой хит после победы ФК «Зенит» над «Локомотивом» 23 сентября 2018 года со счетом 5:3.

На этом ликование не закончилось. К делу также же подключился сам петербургский клуб, который вспомнил о победе над «Спартаком» в 2017 году, где было забито также 5 голов (счет встречи 5:1). В официальном Twitter Зенита появился пост с картинкой, на которой изображены результаты этих матчей с хэштегами «новые традиции» и «вПитереПять».

Отметим, победив на своем поле 23 сентября «Локомотив», «Зенит» упрочил лидирующее положение в турнирной таблице. После восьмого тура отрыв от идущих на втором и третьем местах «Ростова» и «Спартака» составляет 7 очков.

- Сыграли здорово, забили много, - отметил после метча главный тренер петербургской команды Сергей Семак. - В целом, абсолютно заслуженная победа.

Шнуров о ФК Зенит. #ЗенитЛоко https://t.co/7oZ8fSECIf

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. В Питере - снова пять

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