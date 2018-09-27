2018-09-27T16:13:55+03:00
Происшествия

Подросток из Гатчины, который избил ровесника на камеру, предстанет перед судом

Хулиган, якобы, защищал девочку от изнасилования
Алла МЕХОНЦЕВА
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16-летний школьник из Гатчины, который жестоко избил своего ровесника, в скором времени предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела, которое не оставило равнодушными жителей Ленинградской области.

Инцидент между подростками произошел днем 15 июля – тогда 16-летний парень в лесополосе парковой зоны "Орлова Роща" на правом берегу реки Теплая в городе Гатчина напал на своего ровесника. Избил ногами, оскорбил. Поводом нападения был выдуман – якобы тот пытался изнасиловать девочку – следователи доказали, что это не так.

Избиения и самого хулигана друзья снимали на видео, после чего выложили издевательства в интернет.

Хулиган раскаялся в содеянном. Но от наказания это его не спасет – уголовное дело уже передано в суд.

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