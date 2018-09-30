2018-09-30T17:39:49+03:00
Происшествия

Станцию метро "Гражданский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета

Жители города делятся информацией в соцсетях и выкладывают фото
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Станцию метро "Гражданский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета. ФОТО: ЧП и ДТП Санкт-ПетербургСтанцию метро "Гражданский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета. ФОТО: ЧП и ДТП Санкт-ПетербургФото: Предоставлено
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Внимание, петербуржцы! Станция метро "Гражданский проспект" закрыта для входа и выхода. А все из-за того, что в вестибюле обнаружен бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена и советует пользоваться наземным транспортом.

Жители города делятся информацией в соцсетях и выкладывают фото. На снимках видно, что в ожидании перед входом в метро "Гражданский проспект" скопилось довольно больше количество людей. Однако вновь откроют станцию не раньше, чем через час.

Это уже не первый случай. В воскресенье, 30 сентября, рано утром перекрывали на час станцию метро "Старая деревня". Причина та же самая - обнаруженные вещи. Станция не работала с 06:27 до 07:30. Тем , кто опаздывал на электричку или самолет, пришлось не сладко, ведь надо было срочно менять маршрут в эти ранние часы, когда еще не весь общественный транспорт вышел на линию.

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