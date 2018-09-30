Снова прорвало трубу на теплосетях в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:06 2018-09-30T18:06:57+03:00

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Только запуститили отопление и уже вторая коммунальная авария за неделю. В этот раз прорвало трубу горячего водоснабжения на острове Декабристов. Об этом сообщают в соцсетях жители Васильевского района. Они делятся фотографиями огромного фонтана, который бьет прямо из-под земли.

"Скорее всего, часть Васильевского останется без кипятка", - сочуствуют очевидцы местным жителям.

В комментариях также сообщается, что на месте уже работает бригада, которая устраняет последствия ЧП. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили что идут работы по локализации дефекта.

К счастью, в результате этого прорыва трубы никто не пострадал. Напомним, в ночь на 28 сентября случился прорыв трубы в центре Санкт-Петербурга, кипяток подмыл асфальт рядом с домом на Измайловском проспекте, 20. Вода хлынула потоком через черный вход в кафе, которое находилось в подвале. Трое посетителей оказались в ловушке, погибли двое парней 20 лет. Выжила только их подруга Настя и администратор заведения.