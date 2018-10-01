Родным парней, погибших при прорыве трубы в антикафе в Петербурге, заплатят по два миллиона рублей

1 Окт. 22:33 2018-10-02T00:23:25+03:00

И еще 25 тысяч выделят на погребение

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какую компенсацию получат семьи парней, погибших в кипятке в кафе на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. "Теплосеть Санкт-Петербурга" в качестве компенсации родным заплатит по два миллиона рублей. В дополнение к этим деньгам семьи получат еще по 25 тысяч рублей на погребение.

Напоним, трагедия в антикафе "Типичный Питер", расположенном в подвальном помещении на Измайловском проспекте, произошла ночью 28 сентября. Из-за прорыва трубы размылся асфальт, и кипяток хлынул в заведение, где находились двое друзей. Их тела обнаружили уже после того, как комунальщики откачали воду.

Сейчас на месте гибели молодых петербуржцев образовался стихийный мемориал. Неравнодушные горожане несут к стенам бывшего антикафе свечи, иконы, цветы.

Расследование уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, продолжается.