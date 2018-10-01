Родным парней, погибших при прорыве трубы в антикафе в Петербурге, заплатят по два миллиона рублей
Стало известно, какую компенсацию получат семьи парней, погибших в кипятке в кафе на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. "Теплосеть Санкт-Петербурга" в качестве компенсации родным заплатит по два миллиона рублей. В дополнение к этим деньгам семьи получат еще по 25 тысяч рублей на погребение.
Напоним, трагедия в антикафе "Типичный Питер", расположенном в подвальном помещении на Измайловском проспекте, произошла ночью 28 сентября. Из-за прорыва трубы размылся асфальт, и кипяток хлынул в заведение, где находились двое друзей. Их тела обнаружили уже после того, как комунальщики откачали воду.
Сейчас на месте гибели молодых петербуржцев образовался стихийный мемориал. Неравнодушные горожане несут к стенам бывшего антикафе свечи, иконы, цветы.
Расследование уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, продолжается.