2018-10-02T13:20:49+03:00
Общество

Электрошкаф на Гончарной улице Петербурга от вандалов теперь защищает кот

Художники не только разрисовали конструкцию, но и нанесли поверх слой специального лака
Петр КИБЕР
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Электрошкаф на Гончарной улице Петербурга теперь защищает кот. Фото: vk.com/mytndvorЭлектрошкаф на Гончарной улице Петербурга теперь защищает кот. Фото: vk.com/mytndvor
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Третий электрический шкаф в Петербурге сменил унылый и ободранный вид на красочную картинку. Вслед за амазонкой на Греческом проспекте и кузнецом в Кузнечном переулке, преобразилась конструкция на Гончарной улице. Теперь на ней «живет» кот-гончар.

- Зарубежный и российский опыт показывают, что на красивые заборы, стены и прочие городские поверхности не клеят объявлений. И оформленные нами электрошкафы стали подтверждением этой гипотезы, - сообщили устроители акции в соцсетях.

По словам активистов из движения «Центральный район за комфортную среду обитания», этот рисунок был сделан на средства неравнодушных горожан, собравших средства методом краудфандинга.

- Мы рисовали на шкафу глиняные горшки. Но тут пришел неуклюжий Кот и все разбил, - шутливо объяснили выбор иллюстрации сами художники.

А чтобы красивый рисунок опять не обклеили рекламными объявлениями, поверхность шкафа покрыли специальным антивандальным лаком, на котором такие бумажки не держатся.

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