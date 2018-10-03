«Народ был недоволен»: Политолог Сергей Марков рассказал, почему сняли Полтавченко

СЕГОДНЯ 19:31 2018-10-03T21:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Георгий Полтавченко, который с 2011 года по 2018 год был губернатором Санкт-Петербурга, сегодня, 3 октября, официально снят со своего поста. Его место займет Александр Беглов – бывший полномочный представитель президента России в СЗФО.

- Беглов известный человек, - прокомментировал «КП-Петербург» политолог Сергей Марков. - Он принадлежит к команде Владимира Путина и на протяжении многих лет он зарекомендовал себя как сильный административный работник, тесно связанный и с силовыми структурами, и с экономикой. Но прежде всего с силовыми.

Кроме того, политолог объясняет: пока неясно по какой причине Полтавченко был снят со своего поста.

- Версий отставки много, - говорит Марков. – В администрации президента говорят о том, что население много лет было не очень довольно губернатором. Был доклад спецслужб, которые говорили о коррупции… Но эти недовольства народа длились несколько лет. И доклады были не сегодня. Тогда почему сняли Полтавченко только сейчас? По этому вопросу пока нет консолидированной позиции экспертного сообщества.

Политолог отмечает, что одной из причин отставки может стать и банальное обновление власти в регионах.

- Федеральная власть полагает, что в регионах губернаторы начинают уставать в случаях, когда они и не являются сверхуспешными. И происходит обновление.