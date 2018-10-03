2018-10-03T21:59:11+03:00
Политика

Ксения Собчак порадовалась отставке Полтавченко

И поспешила написать об этом в своем Инстаграмм
Алла МЕХОНЦЕВА
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Ксения Собчак порадовалась отставке ПолтавченкоКсения Собчак порадовалась отставке ПолтавченкоФото: Евгения ГУСЕВА
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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга

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3 октября президент Владимир Путин снял с поста губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Теперь врио губернатора Северной столицы назначен Александр Беглов. Телеведущая и дочь первого мэра Сантк-Петербурга Ксения Собчак поспешила выразить в своем Инстаграмме радость по поводу отставки Георгия Сергеевича.

- Свершилось! Мой родной город теперь ждут перемены! Я надеюсь, что в результате выборов, которые пройдут в следующем году, город возглавит демократический кандидат, который вернет город к жизни и начнет решать его проблемы. Моему родному городу нужны честные выборы и честная власть! Я рада, что первый шаг сделан и на этом пути мы готовы к взаимодействию со всеми демократическими организациями и объединениями. Вместе мы победим!

Кстати, ранее Ксения Собчак не исключила, что будет баллотироваться на пост главы Петербурга. Выборы пройдут в следующем году.

- Это зависит от каких-то наших партийных договоренностей, насколько это целесообразно, - цитировали Собчак РИА Новости. Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко.

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