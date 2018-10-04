2018-10-04T08:26:33+03:00
Звезды

Сергей Шнуров признался петербургским спасателям, что ему стыдно за мат

В Гарнизонном клубе МЧС собрался полный зал, чтобы посмотреть на легендарного автора хита «В Питере - пить»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Сергей Шнуров сходил в гости к петербургским спасателям. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПбСергей Шнуров сходил в гости к петербургским спасателям. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб
Изменить размер текста:

Не только коммунальщики хотят вживую увидеть Сергея Шнурова. Накануне, 3 октября, лидер группы «Ленинград» неожиданно был замечен в обществе петербургских спасателей. Но здесь никакой тайной подоплеки нет – в Гарнизонном клубе МЧС состоялась традиционная встреча с интересными людьми, гостем которой в этот раз и стал Шнуров.

- Встреча с музыкантом прошла в веселой и дружеской обстановке. В конце мероприятия ему вручили настоящую боевую одежду и каску огнеборца, а также провели экскурсию в одной из старейших пожарных частей Петербурга – Замковой, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Надо сказать, что автор хита «В Питере - пить» в этот раз ничего не пел со сцены, зато много говорил. Шнуров рассказал пожарным о своем путешествии по Японии, о художественном творчестве – несколько картин музыканта висит в экспозиции музея «Эрарта» на Васильевском острове, о своем опыте в качестве телеведущего и бесконечной любви к родному городу.

А в заключение Сергей Шнуров даже заявил, что не любит материться и ему стыдно за свою забористую лексику в песнях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после смены губернатора
Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения
С 5 октября в Петербурге закрывают движение по Шпалерной улице
«Зенит» в Петербурге обыграл турецкий «Тюрк Телеком»
Губернатор Ленинградской области сказал «спасибо» ушедшему Полтавченко
Маркизио из-за болезни пропустит еврокубковый матч «Зенита» со «Славией»
В четверг, 4 октября, петербуржцев польет дождем и «сдует» ветром
Спикер ЗакСа Макаров благодарит бывшего губернатора Полтавченко за совместную работу и мужскую дружбу
После провального матча с "Анжи" "Зенит" оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге ресторан быстрого питания оштрафовали на 180 тысяч рублей за загрязнение воздуха
МЧС предупреждает о сильном ветре в четверг в Санкт-Петербурге
Очевидцы: В Славянке разбился парень, выпав из окна на 9 этаже
Путин предложил Беглову самому решить — идти ли на выборы губернатора Петербурга
ЦИК назвал дату губернаторских выборов в Петербурге
Ксения Собчак порадовалась отставке Полтавченко
Депутат Виталий Милонов об отставке Георгия Полтавченко: Это было предсказуемо
Политтехнолог об отставке Георгия Полтавченко: «Его будущее и настоящее всегда было в руках Путина»
Политолог Светов о врио губернатора Петербурга: Беглов знает город с разных позиций
«Народ был недоволен»: Политолог Сергей Марков рассказал, почему сняли Полтавченко
Для Петербурга закупят электробусы
Петербурженку, которая задушила своего новорожденного сына колготками, отдали под суд
Мальчик сбежал из квартиры педофила и вывел следователей к извращенцу