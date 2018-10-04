Сергей Шнуров признался петербургским спасателям, что ему стыдно за мат

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-04T08:26:33+03:00

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Не только коммунальщики хотят вживую увидеть Сергея Шнурова. Накануне, 3 октября, лидер группы «Ленинград» неожиданно был замечен в обществе петербургских спасателей. Но здесь никакой тайной подоплеки нет – в Гарнизонном клубе МЧС состоялась традиционная встреча с интересными людьми, гостем которой в этот раз и стал Шнуров.

- Встреча с музыкантом прошла в веселой и дружеской обстановке. В конце мероприятия ему вручили настоящую боевую одежду и каску огнеборца, а также провели экскурсию в одной из старейших пожарных частей Петербурга – Замковой, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Надо сказать, что автор хита «В Питере - пить» в этот раз ничего не пел со сцены, зато много говорил. Шнуров рассказал пожарным о своем путешествии по Японии, о художественном творчестве – несколько картин музыканта висит в экспозиции музея «Эрарта» на Васильевском острове, о своем опыте в качестве телеведущего и бесконечной любви к родному городу.

А в заключение Сергей Шнуров даже заявил, что не любит материться и ему стыдно за свою забористую лексику в песнях.