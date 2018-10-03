Коммунальщиков попросили вернуть купленные за счет бюджета VIP-билеты на концерт Сергея Шнурова

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-03T13:15:09+03:00

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Коммунальщики Петербурга тоже не прочь отдохнуть. Правда, обычные концерты уже приелись, а вот в VIP-ложа стадиона – еще нет. Поэтому ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» не поскупилось и купило целых 40 билетов на концерт группы «Ленинград», который пройдет 19 октября. Каждый VIP-билет обошелся в 12 тысяч рублей, а всего на отдых коммунальщиков потратили 480 тысяч. Оплатили не из своего кармана, а за счет бюджетных средств.

Журналисты о предстоящем корпоративе коммунальщиков узнали с сайта госзакупок – там «ВЦКП Жилищное хозяйство», как и полагается, отчитались о тратах. Приложили договор, извещение и прочую документацию, где подробно расписали, когда и где намерены отдохнуть.

1 октября закупка была исполнена. Правда, за счет бюджета любители песен Шнурова вряд ли отдохнут. Сегодня жилищный комитет города пообещал провести проверку ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

- Комитет проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и работе в рамках государственного заказа, - отметила пресс-секретарь комитета Тамара Панченко. - Руководителю ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» направлено письмо за подписью председателя Жилищного комитета В.В. Шияна с рекомендацией вернуть средства, потраченные на концертные билеты, и направить их в любое детское учреждение, нуждающееся в финансовой благотворительной помощи.

Коммунальщики целый год начисляли петербуржцам квартплату. И захотели отдохнуть, пусть и на бюджетные деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ

Прислушаются ли к рекомендации коммунальщики – покажет время.

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» занимается тем, что рассчитывает плату за коммунальные услуги и перечисляет деньги потребителей управляющим и ресурсоснабжающим компаниям. Предприятие обслуживает более двух третей жилого фонда Северной столицы и ежегодно отчитывается о своей прибыли. Например, в прошлом году она составила 278 млн рублей при выручке в 1,5 млрд рублей.

Траты коммунальщиков на корпоратив очень возмутили общественность еще и потому, что несколько дней назад власти заявляли о нехватке финансирования на ремонт теплосетей. После гибели двух молодых людей из-за прорыва трубы с кипятком Смольный выделил дополнительные деньги на ремонт. Но проблему это не решит, с учетом того, что 45% теплосетей себя изжили. Несмотря на то, что ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» не имеет прямого отношения к ремонтам труб, все же такие необоснованные траты в сложившейся ситуации выглядят по меньшей мере странно.

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