Из здания "Морского порта Петербург" вынесли предмет, спровоцировавший взрыв
В административное здание «Морского порта Санкт-Петербург», в котором сегодня, 4 октября, произошел взрыв, начали пускать людей. Сегодня в помещении на третьем этаже произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек – у главного специалиста по эксплуатации зданий и сооружений повреждена нога.
"Морской порт" режимный объектФото: Олег ЗОЛОТО
Предмет взрыва с места унесли сотрудники полиции. После проведения обысков на месте происшествия сотрудникам порта разрешили вернуться в здание.
На месте взрыва работали оперативникиФото: Олег ЗОЛОТО
По предварительной информации, в здании взорвалась сигнальная ракета. По данным источников «КП», у пострадавшего специалиста травмы средней степени тяжести.
- Из-за взрыва здание эвакуировано, на место приехали сотрудники полиции, пожарные и ФСБ. Управление порта - это режимный объект, пограничная зона, идет обыск. Огня не было.
Один человек пострадал во время взрыва в здании "Морской порт Санкт-Петербург".