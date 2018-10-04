Из здания "Морского порта Петербург" вынесли предмет, спровоцировавший взрыв

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-04T13:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В административное здание «Морского порта Санкт-Петербург», в котором сегодня, 4 октября, произошел взрыв, начали пускать людей. Сегодня в помещении на третьем этаже произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек – у главного специалиста по эксплуатации зданий и сооружений повреждена нога.

"Морской порт" режимный объектФото: Олег ЗОЛОТО

Предмет взрыва с места унесли сотрудники полиции. После проведения обысков на месте происшествия сотрудникам порта разрешили вернуться в здание.

На месте взрыва работали оперативникиФото: Олег ЗОЛОТО

По предварительной информации, в здании взорвалась сигнальная ракета. По данным источников «КП», у пострадавшего специалиста травмы средней степени тяжести.

- Из-за взрыва здание эвакуировано, на место приехали сотрудники полиции, пожарные и ФСБ. Управление порта - это режимный объект, пограничная зона, идет обыск. Огня не было.