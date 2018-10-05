Георгий Полтавченко произнес трогательную речь в Смольном

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-05T12:14:52+03:00

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Сегодня, 5 октября, в Смольном официально представляют врио губернатора Петербурга Александра Белова. На мероприятии также присутствует уже бывший губернатор Георгий Полтавченко. Георгий Сергеевич попрощался с бывшими подчиненными и произнес очень трогательную речь.

Георгий Полтавченко попрощался с жителями Петербурга 00:00 00:00

- Все эти годы я служил городу, - начал Полтавченко. - Вы были моими надежными соратниками и партнерами. Я опирался на ваши знания, профессионализм. За эти годы мы сделали не мало: цифры говорят сами за себя. Улицы, дворы, ллощади - та красота, что есть. И все - благодаря честной и добросовестной вашей службе. В разгар кризиса мы удержали экономику города. Петербург вышел на траекторию экономического развития. Надеюсь, что рост продолжится при поддержке нового губернатора. Я очень рад этому, ведь знаю Александра Беглова многие годы как человека искренне преданного городу, человеку, что служит городу, людям. Это человек слова и дела. Поставил задачу - выполняет ее качественно. Уверен, что Александр Дмитриевич не допустит клоунады. Готовьтесь - будете работать напряженно. Надеюсь, что на новом месте работы смогу принести пользу государству.

Провожали Полтавченко под аплодисменты.

Георгий Полтавченко о врио губернатора Петербурга: Александр Беглов не допустит клоунады! 00:00 00:00

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