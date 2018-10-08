СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-08T12:07:10+03:00

Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург». Фото: Артем Килькин

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично посетил стадион на Крестовском острове и из вип-ложи наблюдал за победой «Зенита» над «Краснодаром».

- Беглов сидел вместе с главой «Газпрома» Миллером и рядом с президентом «Зенита» Фурсенко, - рассказал корреспондент «КП-Петербург».

Надо сказать, что ушедший с поста главы Северной столицы Георгий Полтавченко был нечастым гостем на футболе.

Напомним, что во вчерашнем матче петербуржцы победили гостей из Краснодара со счетом 2:1.