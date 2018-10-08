2018-10-08T12:07:10+03:00
Общество

Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»

Врио губернатора лично пришел поддержать сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
Поделиться:
Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург».Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург».Фото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично посетил стадион на Крестовском острове и из вип-ложи наблюдал за победой «Зенита» над «Краснодаром».

- Беглов сидел вместе с главой «Газпрома» Миллером и рядом с президентом «Зенита» Фурсенко, - рассказал корреспондент «КП-Петербург».

Надо сказать, что ушедший с поста главы Северной столицы Георгий Полтавченко был нечастым гостем на футболе.

Напомним, что во вчерашнем матче петербуржцы победили гостей из Краснодара со счетом 2:1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах
На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу
В Петербурге судебный пристав получил три года условно за взятку в 40 тысяч
«День жестянщика»: из-за гололеда в Петербурге произошло несколько массовых ДТП
Главный синоптик Петербурга рассказал, где набрал три корзины грибов
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
«Нам не хватило свежести»: Главный тренер «Краснодара» объяснил проигрыш «Зениту»
В понедельник, 8 октября, будет без дождей, зато автомобилистов ждет первый гололед
В Петербурге машина провалилась в дыру в асфальте
Врио губернатора Александр Беглов поздравил президента России с днем рождения
В полиции Петербурга заявили, что нарушений во время матча «Зенит»-«Краснодар» не было
В Петербурге горожане повредили неправильно припаркованный автомобиль
В Петербург придет "бабье лето"
В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому
ФК "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в молодежном первенстве
В Петербурге мужчина погиб при падении из дома на иномарку
ФК "Зенит" сыграет с "Краснодаром" под закрытой крышей
Певческая капелла Петербурга даст концерт в Вене и Братиславе
На Волхонском шоссе пенсионер с внуками попал в аварию
Петербурженка Яна Куницкая одержала победу в Лас-Вегасе в бое UFC
В метро Петербурга пассажир упал под поезд
Суд оставил подозреваемого в мошенничестве Дмитрия Астафьева в СИЗО
Дубли Патрика Херсли и Наиля Якупова помогли СКА обыграть «Йокерит»