Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»
Врио губернатора лично пришел поддержать сине-бело-голубых
Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург».Фото: Артем Килькин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично посетил стадион на Крестовском острове и из вип-ложи наблюдал за победой «Зенита» над «Краснодаром».
- Беглов сидел вместе с главой «Газпрома» Миллером и рядом с президентом «Зенита» Фурсенко, - рассказал корреспондент «КП-Петербург».
Надо сказать, что ушедший с поста главы Северной столицы Георгий Полтавченко был нечастым гостем на футболе.
Напомним, что во вчерашнем матче петербуржцы победили гостей из Краснодара со счетом 2:1.