Полиция опровергает задержание футболистов Кокорина и Мамаева за драку в кафе
Накануне спортсмены избили сразу троих человек
Футболисты Кокорин и Мамаев - давние друзья.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После скандала в московском кафе «Кофемания», где именитые спортсмены избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, в СМИ появилась информация о задержании спортсменов. Однако в пресс-службе полиции «КП-Петербург» опровергли данное заявление.
- Данная информация не соответствует действительности, - заявили в полиции. - Информация по задержанию в ГУ МВД не поступала.
Инцидент с избиением чиновника Дениса Пака произошел утром 8 октября - футболист ФК "Зенит" Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на директора департамента из-за того, что чиновник сделал им замечание.