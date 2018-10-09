Полиция опровергает задержание футболистов Кокорина и Мамаева за драку в кафе

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-09T14:34:15+03:00

Футболисты Кокорин и Мамаев - давние друзья. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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После скандала в московском кафе «Кофемания», где именитые спортсмены избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, в СМИ появилась информация о задержании спортсменов. Однако в пресс-службе полиции «КП-Петербург» опровергли данное заявление.

- Данная информация не соответствует действительности, - заявили в полиции. - Информация по задержанию в ГУ МВД не поступала.

Инцидент с избиением чиновника Дениса Пака произошел утром 8 октября - футболист ФК "Зенит" Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на директора департамента из-за того, что чиновник сделал им замечание.