Кокорина и Мамаева после драки нарисовали грудью и грязью

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-11T16:48:36+03:00

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Эпатажная художница из Петербурга Ирина Романовская вновь заявила о себе. Раньше она рисовала портреты Черчесова и Дзюбы, а в этот раз она не смогла пройти мимо истории с футболистами Кокориным и Мамаевым. Девушка нарисовала их, по традиции, грудью. Только вместо краски использовала грязь. Картину с футболистами она назвала «Хулиганы».

- Грязь я использовала, чтобы показать, как отвратительным поступком талантливые футболисты запачкали свою репутацию и упали из князи в грязи, - пояснила Романовская. – Контур я нарисовала фломастером.

История с именитыми спортсменами прогремела на всю страну. 8 октября футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев приехали из Петербурга в Москву, где устроили дебош в ресторане «Кофемания». Спортсмены избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и напали с кулаками на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. До этого досталось водителю Виталию Соловчуку. Уголовное дело в отношении спортсменов заведено по статьям «Побои» (до двух лет) и «Хулиганство» (до семи).