СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-12T10:35:51+03:00

Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Северная столица улучшила прошлогодний результат, поднявшись на три строчки с пятого места

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Российские столицы расположились строго по ранжиру в общероссийском рейтинге эффективности систем теплоснабжения, который составили специалисты Минэнерго РФ. Петербург стал вторым после Москвы, а третье место занял Татарстан.

- Добиться такого результата позволила работа, связанная с принятием и актуализацией схем теплоснабжения, оснащенность жилых зданий общедомовыми приборами учета, снижение аварийности на теплосетях и уменьшение потерь теплоэнергии, - сообщает пресс-служба комитета по энергетике Петербурга.

В самом Смольном уверены, что подняться с прошлогоднего пятого места помогла слаженная работа чиновников комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, районных администраций, управляющих компаний и самих энергетиков.

Улучшению ситуации способствовала и общая политика региональных властей.

Напомним, что новый глава Города Александр Беглов одно из первых заседаний правительства города посвятил именно проблемам с теплоснабжением, имеющимся в городе.