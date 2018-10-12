2018-10-12T13:34:20+03:00
Происшествия

Следователи завели уголовное дело после резни в центре Петербурга

Правоохранительные органы устанавливают, по какой причине погиб один и ранен еще один человек
Петр КИБЕР
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Следователи завели уголовное дело после резни в центре Петербурга.Следователи завели уголовное дело после резни в центре Петербурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правоохранительные органы Петербурга потихоньку разбираются во вчерашнем происшествии в центре Петербурга, в ходе которого на улице Восстания ранили 45-летнего мужчину, а у дома 20 по Радищева зарезали 21-летнего парня.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент известно, что конфликт между уроженцами Дагестана вспыхнул накануне вечером. Около 20:00 11 октября у дома 35 по улице Восстания разборку устроили двое мужчин. В результате один из них получил ножевое ранение и был госпитализирован, а второго неустановленные пока люди догнали и зарезали на Радищева. Ранее сообщалось, что это сделали подростки.

По предварительной информации, мужчины поссорились из-за женщины. Остальные подробности происшествия устанавливает полиция.

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