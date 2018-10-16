2018-10-16T09:45:40+03:00
Происшествия

В петербургской школе нашли 30-кратное превышение концентрации паров ртути

Учебное заведение уже проверили экологи, теперь за дело взялся Роспотребнадзор
Петр КИБЕР
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В петербургской школе нашли 30-кратное превышение концентрации паров ртути.В петербургской школе нашли 30-кратное превышение концентрации паров ртути.Фото: Архив "КП"
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История с отравлением школьников Невского района ртутью получила свое продолжение. После госпитализации четверых учеников в одну из городских больниц, специалисты петербургского госпредприятия «Экострой» съездили в 339-ю школу, где учились дети и нашли там высокую концентрацию паров ртути.

- Проведенное обследование выявило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути на правой лестнице здания с 1 по 4 этаж до 1,7 раз, в кабинете № 26 до 2,0 раз, на площадке для скейтборда - в 30 раз, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребназдзора.

После получения шокирующих результатов, инспектора ведомства начали расследование, а доступ в зараженные помещения опечатали. Зараженную площадку для скейтборда было решено демонтировать, а грунт под ней обработать.

Пока новых случаев заболевания учеников не обнаружено, но выяснение причин отравления детей ртутью будет продолжаться.

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