Как получить ипотеку под 5,5 процентов годовых

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-16T11:02:26+03:00

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С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования под 5,5 процентов годовых. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк».

Рассчитывать на кредит на специальных условиях могут люди в возрасте от 21 года до 70 лет, имеющие стаж работы на последнем месте не менее шести месяцев. Для получения средств на покупку жилья необходимо предоставить полный пакет документов и внести первый взнос в размере не менее 10 процентов стоимости квартиры. Сумма кредита может составлять от 300 тысяч до 30 миллионов рублей. Ипотека предоставляется на срок от 3 до 30 лет.

Специальная ставка действует в течение года. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита.

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