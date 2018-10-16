2018-10-16T11:02:26+03:00
Общество

Как получить ипотеку под 5,5 процентов годовых

Компания Л1 и банк «Возрождение» запускает новую программу кредитования
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Ипотека под 5,5 процентов годовых на однокомнатные квартиры в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк». Фото Компании Л1.Ипотека под 5,5 процентов годовых на однокомнатные квартиры в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк». Фото Компании Л1.
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С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования под 5,5 процентов годовых. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк».

Рассчитывать на кредит на специальных условиях могут люди в возрасте от 21 года до 70 лет, имеющие стаж работы на последнем месте не менее шести месяцев. Для получения средств на покупку жилья необходимо предоставить полный пакет документов и внести первый взнос в размере не менее 10 процентов стоимости квартиры. Сумма кредита может составлять от 300 тысяч до 30 миллионов рублей. Ипотека предоставляется на срок от 3 до 30 лет.

Специальная ставка действует в течение года. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита.

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