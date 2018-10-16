СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-16T14:17:51+03:00

ГИБДД начала проверку после езды автобуса по тротуару в Ломоносове. Фото: Мария ЛЕНЦ

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ГИБДД Петербурга начала проверку по факту нарушения правил дорожного движения, удивившего даже видавших виды жителей Северной столицы. Инспектора дорожной полиции намерены узнать у водителя рейсового автобуса, зачем он ездил по тротуару.

- В ходе мониторинга СМИ выявлен размещенный 16 октября 2018 года в сети Интернет видеоролик, на котором зафиксирован факт нарушения ПДД, допущенный водителем пассажирского автобуса в городе Ломоносов, - сообщает отдел пропаганды петербургского УГИБДД.

Полиция заверяет, что после тщательного рассмотрения инцидента, даст соответствующую правовую оценку действиям шофера автобуса.

Напомним, что утром в соцсетях появился видеоролик, на котором автобус маршрута 7Л едет по тротуару. Свидетели необычного происшествия утверждали, что водитель там же и высаживал пассажиров. Позднее в комментариях появился сам шофер и, пояснив, что объезжал пробку, попросил удалить видео. Но оно уже успело разойтись по интернету.